La prima da titolare condi Davideha portato tre punti – a– ma nessuna rete. Di questo e tanto altro ha parlato il centrocampista ai microfoni di Sky."Potevo fare meglio, soprattutto nei tiri in porta.… Poi l'importante è che si vinca, insomma. Mezzala destra o sinistra? Non penso cambi più di tanto".– “C'è ilche non mi lascia tanto in pace, ma va bene così. Non è un problema.”– “Mi trovo benissimo, non mi sarei mai aspettato un gruppo del genere. Ci sono contesti in cui c'è gente che vince scudetti e gioca finali di Champions, ma. Mi ha aiutato tanto il fatto di conoscere alcuni compagni dalla nazionale: fare il quarto centrocampista è uno stimolo, non un problema. È una specie di sfida con me stesso per lavorare sempre di più".- "Era da un po' che non dormivo così poco. È stato tutto bellissimo, dall'arrivo qui alla Nazionale fino al. È stato veramente un bel settembre e mi voglio togliere tante soddisfazioni"."Chiaramente vorrei anchein azzurro, oltre a essere un mio amico penso sia. Ci avrebbe dato una grossa mano, ma me la può dare quando ci vediamo in nazionale e giochiamo insieme".– “Penso che siano cose che succedono in campo, mentre uno gioca con l'agonismo. A me è un ragazzo che sta pure simpatico,