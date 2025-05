Inter, Frattesi: "Perchè sempre io? Mi girava la testa e vedevo tutto nero... ma sono l'ultimo a mollare"

AFP via Getty Images

(4-3, 7-6 punteggio aggregato), ha parlato ai microfoni di Sky Sport nell’immediato post-partita. L’ex Sassuolo era entrato al minuto 79’ al posto di uno stremato Mkhitaryan,, dove affronteranno la vincente tra Paris Saint-Germain e Arsenal.- “Non so cosa sia successo,. Devo ringraziare tutti i fisioterapisti perché l’altro giorno mi sono stirato all’addome e abbiamo fatto l’impossibile per esserci" ha spiegato il classe '99, che dopo il gol del 4-3 aveva accusato giramenti di testa.

- "E’ incredibile," ha poi proseguito Frattesi, che già nella gara di andata dei quarti di finale all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco aveva deciso la sfida con il gol del 2-1.- "Perché questo fa parte della mia carriera, non mi è stato dato questo talento incredibile ma sono. Non ci credevo, poi sul 3-3 continuavo a dire a Thuram ‘passiamo noi, tranquillo passiamo noi’. Anche quando ero in panchina era come se stessi giocando è quindi è durata davvero 120 minuti" ha concluso il centrocampista dell'Inter.