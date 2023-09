Davide Frattesi ha trascinato l'Italia con una doppietta nel match contro l'Ucraina valido per Euro2024. Il centrocampista dell'Inter ha concesso qualche parola alla Rai al termine della partita. "Felice per la doppietta? L'importante è portare a casa il risultato, specie in partite così importanti. Poi se arriva anche il gol è ancora meglio. Se voglio mettere in crisi Inzaghi? Normale, poi è lui che decide. So di non essere ancora al livello dei titolari ma questo mi dà la voglia di lavorare ancora di più"