Inter, Frattesi svela il pressing di Inzaghi: ecco cosa gli disse per battere la concorrenza del Milan

22 minuti fa



Davide Frattesi ha conquistato il suo primo Scudetto con l'Inter dove si è trasferito in estate. La sua è stata una delle trattative dell'estate con il giocatore del Sassuolo che ha scelto la parte nerazzurra di Milano, preferendola al Milan. A ripercorrere quei giorni è lui stesso, ai microfoni di Cronache di Spogliatoio.



L'ANEDDOTO - "Ero in Sardegna, pochi giorni prima che passassi all'Inter. Eravamo ancora in trattativa, mi disse solo: 'Speriamo che abbassino il prezzo'. Gli dissi che purtroppo il prezzo non lo facevo io. Eravamo agli sgoccioli, l'affare era praticamente fatto. Non mi ero nemmeno accorto che fosse lì il mister, ho alzato lo sguardo ed era lì a 10 centimetri da me", ha dichiarato il giocatore della Nazionale.