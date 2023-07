con la maglia dell’Al-Nassr. Per la terza amichevole stagionale dopo quelle contro Lugano e Pergolettese,Stankovic; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Gosens; Correa, Lautaro. Mkhitaryan precauzionalmente ai box per una lombalgia, panchina per il nuovo acquisto, Marcus Thuram.Dopo pochi minuti dal fischio d’inizio è subito chiaro a tutti cheIl croato è stato accompagnato alla porta proprio in favore dell’ex Milan, che in fase di rinnovo ha chiarito la sua volontà di proseguire la carriera come play e non come mezzala. Tra i due già lo scorso anno si era creato più di qualche equivoco.Gli uomini di Inzaghi appaiono in ritardo di condizione rispetto agli avversari. Dumfries corre bene sulla fascia ma sbaglia sempre l’ultimo tocco., che pesca A. Ghareeb alle spalle della difesa nerazzurra. Proprio Talisca, nella prima frazione di gioco, è quello che crea più problemi all’Inter, togliendo riferimenti e giocando rapidamente palla. Non funziona benissimo la catena Bastoni-Gosens, il tedesco prova un paio di inserimenti ma cade nella trappola del fuorigioco. I nerazzurri attaccano con maggiore frequenza sul binario di destra e dopo svariati tentativi,La seconda frazione di gara inizia conStankovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Cuadrado, Sensi, Asllani, Frattesi, Dimarco; Lautaro, Thuram. L’Al-Nassr, invece, cambia tutta la formazione tranne il portiere, fuori, dunque, Brozovic, Ronaldo e Talisca.l portierino cresciuto in casa si conferma affidabile., spuntato alle spalle di Bastoni. Prova a toccare quel tanto che basta anche la conclusione di A. Ghareeb, ma il pallone si infila in rete sfiorando il palo. Può contare su una buona personalità e bei riflessi.Fatica a trovare la posizione giusta ma si fa notare per un bel recupero, tutto cattiveria e generosità.confermando quella che è la sua dote migliore, che poi emerge in tutto il suo splendore quando l’ex Sassuoloche prima sbaglia la verticalizzazione e poi si perde Frattesi.Con la fascia al braccio,Con un bel diagonale chiama il portiere avversario al miracolo, poi: prima spreca il bel cross di Cuadrado mandando alto il colpo di testa da due passi, poi un rimpallo che vede protagonista Thuram lo mette in condizione di calciare da due metri dalla porta e l’argentino spedisce incredibilmente il pallone alto sopra la traversa.Una finestra finalmente aperta in una stanza che presenta aria viziata. Se Dumfries non salta l’uomo neanche quando sdraiato a terraAlla fine riesce a realizzare l’assist decisivo per la testa di Frattesi, maPer lui si parla di un interessamento dell’Al-Shabab. Ecco, adessoprivo di grinta, svogliato, sembra quasi un esordiente chiamato in prima squadra dalle giovanili. E quando si trova davanti al portiere, riesce a fare anche peggio.Sbaglia di più il centrocampista, che vede il taglio dell’avversario e per pigrizia decide di non seguirlo. Ma anche- In evidente crescita rispetto alla prestazione contro la Pergolettese, ma. Non ha i movimenti della punta e le cose migliori continua a farle se parte esterno.