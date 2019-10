Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, parla a Inter Tv dopo la vittoria sul Borussia Dortmund in Champions League, in cui ha segnato ma anche sbagliato un calcio di rigore: "Io cerco sempre di lavorare, per diventare grande insieme all'Inter. Cerco di seguire le indicazioni dell'allenatore e di migliorare l'affinità di gioco con i miei compagni".



SU DOVE MIGLIORARE - Giocatore migliorato e che vuole migliorare. E che lancia una frecciatina a Spalletti: "Tutti i giorni lavoro per migliorare. Chiaramente stiamo svolgendo un ottimo lavoro sul piano fisico, con lo staff tecnico. Sono contento di giocare molti minuti, a differenza dell'anno scorso: quando entri alla fine di ogni partita, hai poco tempo per dimostrare le tue qualità. Ringrazio l'allenatore".