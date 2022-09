Nonostante l'indiscrezione di Jijantes parli di un principio di accordo tra Barcellona e Inter per il passaggio di Jordi Alba in prestito annuale ai nerazzurri, con i blaugrana che pagheranno il 60% dell'ingaggio, dal quartier generale di Porta Nuova arrivano smentite. E secondo Sport il terzino, che oggi avrà un colloquio con Xavi, non sembra orientato ad accettare.