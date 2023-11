Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Inter-Frosinone, gara che chiude il 12esimo turno di Serie A:



INTER – FROSINONE h. 20.45



Arbitro: Dionisi

Assistenti: Tolfo - Pagliardini

Quarto ufficiale: Feliciani

VAR: Serra

AVAR: La Penna



48' - Serpentina sublime di Thuram in area, Monterisi in tackle lo stende: rigore, nessun fallo in attacco su Okoli che scivola.



34' - Intervento di Lirola su Mkhitaryan, si va avanti. Il Var controlla l'azione ma non ravvisa gli estremi per il rigore