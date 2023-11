: Attento sulle conclusioni di Marchizza e Ibrahimovic.: Prodigioso salvataggio sull’inserimento di Reinier, che aveva calciato a botta sicura. Argine anche una pericolosa progressione di Soule e procede con la solita concretezza per tutti i 90’ di gioco.: Deve immolarsi sulla conclusione di Soulé per rimediare (di tacco) al brutto errore di Dimarco. Grande intervento in area di rigore.: Soule è un cliente scomodo e nel primo si ritrova ad affrontarlo spesso senza aiuti. Se la cava con grande esperienza.: Dimarco lo pesca in area con un grande cross ma solo davanti al portiere colpisce male di testa e schiaccia a terra un pallone che avrebbe dovuto facilmente indirizzare sul secondo palo. Non è al top della forma e Inzaghi gli risparmia una trentina di minuti.(Dal 15’ s.t.: Da braccetto di destra, dimostra di poter interpretare bene anche questo ruolo. Stupisce un suo colpo di tacco in area avversaria, a smarcare Lautaro.: In caduta, preso in controtempo, riesce comunque a servire Lautaro a centro area, ma l’argentino non ne approfitta. Preferisce spesso articolare la giocata quando avrebbe l’appoggio facile.: Torna sui suoi livelli dopo la brutta prestazione di Salisburgo. Si presenta dal dischetto e con freddezza spiazza Turati.(Dal 36’ s.t.: Primo tempo a ritmi elevati, riesce a servire assist di qualità e su di lui ci sarebbe anche un rigore abbastanza netto per fallo di Lirola, ma arbitro e VAR sorvolano.(Dal 24’ s.t.: Subito in partita, non gli servono mai minuti di adattamento. Anche questa è una dote).: Ma lo fa di proposito o no? A fine primo tempo tutto San Siro si interroga sull’intenzionalità del suo eurogol: pallonetto quasi da centrocampo, dalla fascia sinistra. Tutti con le mani tra i capelli, compresi i suoi compagni.(Dal 36’ s.t.: Gli manca un centimetro per arrivare sulla spizzata di Acerbi e infatti si dispera. Slalom alla Tomba in area di rigore, ne fa fuori due e poi lo atterrano: penalty e 2-0 realizzato da Calhanoglu.(Dal 24’ s.t.: Tocca pochi palloni ma è la prima dopo la lunga assenza per infortunio e deve pian piano ritrovare la forma migliore.: Si coordina bene sull’assist di Barella ma trova Turati pronto alla grande respinta. Si batte con la solita generosità, ma questa volta resta a secco, anche perché fallisce un gol facile facile a tempo scaduto.: Batte un avversario insidioso e mette nuovamente la Juventus alle spalle. Alla sosta con tranquillità.: Vola sulla bella conclusione di Lautaro e strozza all’argentino l’urlo in gola. Non può nulla sull’eurogol di Dimarco. Spiazzato dal rigore di Calhanoglu.: Primo tempo di grande intensità, dove riesce bene ad arginare Dumfries. Nella ripresa passa a destra, al posto di Lirola, ma non riesce a fare altrettanto bene.: Ci mette spesso lo zampino quando l’Inter è lì lì per piazzare il colpo.: Non frena l’istinto e atterra Thuram in area, causando il calcio di rigore.: Non riesce mai a spingere sulla corsia di competenza e viene graziato per un intervento poco regolare su Mkhitaryan.(Dal 10’ s.t.: Va sulla sinistra a giocare a tutta fascia. Arriva alla conclusione con un bell’esterno sinistro, ma Sommer non si lascia sorprendere.: Finché in campo si batte con personalità in mediana. Poi esce poco dopo la mezz’ora per un problema muscolare.(Dal 35’: In mezzo al campo al posto di Mazzitelli, i suoi contrasti sono però meno ruvidi).Barrenechea 6: Mette ordine giocando quasi sempre a uno o massimo due tocchi.(Dal 37’ s.t.: Va già con estrema facilità sulla finta di Thuram. Impegna Sommer con una bella conclusione dalla distanza.: Ci prova con il mancino poco dopo il quarto d’ora, ma la conclusione è centrale e Sommer non si lascia sorprendere. Ha la personalità per andare palla al piede e puntare l’avversario, ma trova di fronte una difesa ben schierata. Acerbi gli nega il gol con un grande intervento.: Sorprende quasi tutti con un inserimento in area, non Darmian, che mura la sua conclusione destinata a finire in rete. Si spegne pian piano.(Dal 37’ s.t.: Non riesce mai a farsi trovare come riferimento, si perde tra le maglie della difesa nerazzurra.(Dal 10’ s.t.: Penetra subito in area appena mette piede in campo e la sua conclusione mette i brividi a Sommer, andando a baciare il palo).Il Frosinone gioca a viso aperto e produce buone occasioni, anche se alla fine non raccoglie punti.