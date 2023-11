Inter-Frosinone chiude il programma della 12ª giornata di Serie A. I nerazzurri, che con la vittoria di Salisburgo hanno conquistato l'aritmetica certezza del passaggio del turno in Champions League, vanno a caccia della quarta vittoria di fila in campionato per blindare il primo posto in classifica in vista della sosta. I ciociari, invece, si sono rialzati nell'ultimo turno con l'Empoli dopo le due sconfitte con Bologna e Cagliari.



Inzaghi pensa a qualche cambio rispetto all'undici visto in Austria: Lautaro, Barella e Dimarco tornano dal 1', può avere una maglia da titolare anche Dumfries a destra. Per Di Francesco i dubbi sono soprattutto in attacco: Cuni e Ibrahimovic vanno verso la conferma dall'inizio, ma Cheddira scalpita.



INTER-FROSINONE (domenica 12 novembre ore 20.45, diretta streaming su Dazn)



PROBABILI FORMAZIONI



INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.



FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, S. Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Reinier; Soulé, Cuni, Ibrahimovic.