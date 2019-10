È stata una giornata di grandi proteste sui social network per i tifosi dell'Inter che appena appreso come l'infortunio subito in Cile-Colombia da Alexis Sanchez e che ha visto coinvolti i legamenti della caviglia, sia stato provocato da Juan Cuadrado. I tifosi nerazzurri se la sono presa in particolare con l'esterno colombiano perché rivale in campionato con la Juventus, tacciandolo di aver fatto apposta. La pioggia di commenti e tweet ha poi scatenato la reazione dei tifosi bianconeri giunti in difesa del colombiano facendo balzare l'hashtag #Cuadrado in tendenza su twitter.