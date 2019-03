La lettera d'amore scritta e pubblicata ieri da Mauro Icardi non ha fatto altro che scatenare reazioni d'odio da parte dell'Inter che non si aspettava nuove polemiche da parte dell'attaccante argentino alla vigilia di un match come quello contro il Cagliari ritenuto fondamentale nella corsa Champions dalla società nerazzurra. Il rapporto è logoro e lo strappo sembra ormai insanabile tanto che l'ad Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio sono già al lavoro per cercare sul mercato il suo sostituto.



DZEKO E DYBALA - La cessione di Icardi dovrà portare nelle casse nerazzurre il budget necessario a realizzare sia una plusvalenza monstre a bilancio sia ad acquistare sul mercato il suo sostituto. In Serie A i profili seguiti sono due e di diversa natura tecnica. Il primo porta a Torino sponda Juventus, uno dei club che più è interessato all'acquisto di Icardi in estate e corrisponde al profilo di Paulo Dybala, corpo estraneo nella squadra che non è più sua, ma di Ronaldo. Il secondo è invece Edin Dzeko, il cui contratto in scadenza 30 giugno 2020 con la Roma non sarà rinnovato e per cui il club giallorosso sta già cercando un sostituto in vista della prossima estate. OCCHIO A LUKAKU - Secondo la Gazzetta dello Sport, tuttavia, il profilo più probabile è e resta Romelu Lukaku, attaccante belga classe 1993 che sta facendo fatica a ritagliarsi il giusto spazio con il Manchester United. Titolare inamovibile con Mourinho è oggi in completa alternanza alla corte di Solskjaer con Rashford. Vuole e ha chiesto la cessione e per acquistarlo serviranno almeno 50 milioni. Circa la metà di quanto chiesto dall'Inter per Icardi. L'affare è possibile sfruttando anche Raiola che sulla carta non è più il suo agente, ma che può fungere da intermediario.