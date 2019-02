Secondo quanto riportato da Sky Sport la decisione, presa ieri, di togliere la fascia a Mauro Icardi arriva per colpa della moglie e agente Wanda Nara. La showgirl argentina, infatti, dagli studi di 'Tiki Taka' ha espresso dichiarazioni che stonano con il ruolo di Icardi nella squadra, che mettono sotto pressione i comagni e svalutano il lavoro della società. A questo si aggiunge che Icardi non ha mai messo un freno alla moglie in queste uscite pubbliche.