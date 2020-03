L'Inter non placa la propria rabbia per il rinvio della sfida con la Juventus. Il club nerazzurro, letteralmente furibondo per la decisione e soprattutto per il rischio di dover affrontare un maggio incredibilmente intasato di impegni, avrebbe richiesto, nella persona dell’amministratore delegato Beppe Marotta, un consiglio di Lega informale in conference call per chiarire la questione già in giornata, in via straordinaria. La società nerazzurra è tra le più irritate insieme a Fiorentina e Genoa.



Marotta in merito alla posizione di Antonio Conte ha aggiunto: "Conte è preoccupato, lui come molti suoi colleghi. Per un tecnico non è semplice gestire l’incertezza del calendario, è complicato programmare gli allenamenti, figuriamoci poi pensando al mese di maggio. E per di più non è facile neppure tenere alta la tensione alta nei giocatori. Nel calcio le motivazioni sono tutto. Non è la stessa cosa per i giocatori essere punto a punto con un’avversaria, piuttosto che a 6/8 lunghezze di distacco. C’è il rischio che un giocatori molli in una direzione privilegiando altre strade, in apparenza più semplici", chiosa a La Gazzetta.