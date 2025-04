Inter, furiose proteste contro l'arbitro per una rimessa laterale prima del goal di Orsolini: cos'è successo

Grande nervosismo in casa Intal triplice fischio della partita persa per 1-0 contro il. Il goal di Riccardo Orsolini ha condannato i nerazzurri al ko che riporta il Napoli a pari punti in vetta alla classifica. Le proteste interiste nascono tutte da una rimessa laterale, non quella del goal, ma quella precedente che, a detta di Inzaghi e della squadra nerazzurra, doveva essere invertita perché battuta molto più avanti.A fine partita a Sky e Dazn l'allenatore interista Simone Inzaghi ha evidenziato l'episodio commentando il nervosismo dei suoi che, a fine gara, hanno accerchiato l'arbitro Colombo: "per quello i ragazzi erano nervosi [...]. In questo momento la squadra non lo ha accettato. Ho cercato di fargli vedere come hanno preso il gol maMa sono grandi professionisti, capiranno che può esserci".

Ma cos'è successo in campo? Ha ragione Inzaghi? Analizzandolo in moviola il goal di Orsolini - che viene ammonito dato che si è tolto la maglia durante la lunga esultanza - è regolare e non ci sono episodi dubbi da verificare.La palla è uscita all'altezza dell'area tecnica interista, ma è stata battuta in realtà all'altezza dell'area tecnica bolognese davanti agli occhi del 4° uomo che non è intervenuto.La conferma della "bontà" delle proteste interiste arriva dal moviolista di Dazn Luca Marelli che, nel post-partita, ha confermato in diretta come il guadagno di metri del Bologna fosse eccessivo: