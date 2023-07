Nessuna apertura, ad oggi. Eppureche, dopo aver sacrificato Onana per finanziare le prossime mosse in entrata,dell'attaccante argentino. Il suo agente Alessandro Lucci, intercettato nella sede nerazzurra nei giorni scorsi per definire l'ingaggio di Cuadrado da parte dei nerazzurri, ha chiuso all'ipotesi di un trasferimento nell'immediato in Arabia Saudita, una nuova frontiera foriera di affari per giocatori a caccia di ingaggi da capogiro ma allo stesso tempo ancora di salvezza per le società a caccia di cessioni salvifiche per i propri bilanci.- Lo stesso Tucu, impegnato col resto dei compagni nel ritiro di Appiano Gentile e prossimo alla partenza per la tournée in Giappone, ha rilasciato parole piuttosto emblematiche circa la sua volontà di giocarsi una nuova occasione di riscatto con la maglia dell'Inter: "Punto a giocare e sentirmi importante: voglio aiutare la squadra in tutto. Devo migliorare tanto, su diversi aspetti. In questi due anni non ho trovato la giusta continuità quindi lavoro per sentirmi bene in campo". Una dichiarazione di intenti importante, per un calciatore che - al netto dei ripetuti problemi muscolari e di un rendimento ben al di sotto delle aspettative -Al di là dei 10 gol e dei 5 assist elargiti nelle 77 apparizioni in nerazzurro, l'argentino è anche da considerarsi come uno degli investimenti più significativi effettuati dall'Inter in epoca,alla luce della delicata situazione finanziaria del club.- Acquistato per una cifra superiore ai 30 milioni di euro,, il che obbliga Marotta ed Ausilio a prendere in considerazione soltanto offerte davvero importanti se si entrasse realmente nell'ottica di cederlo per avere le risorse economiche necessarie per ridisegnare ulteriormente un reparto d'attacco che ha perso Lukaku e Dzeko e che al momento si è arricchito del solo Marcus Thuram., una certezza in grado di giocarsi il posto con Lautaro Martinez e Thuram ed in questa ottica rientrano i contatti con l'entourage dima anche le valutazioni su un calciatore nettamente più giovane ma considerato meritevole di un "sacrificio" importante come. L'eventuale cessione di Correa creerebbe le condizioni per avere più margine per la prima scelta per completare la batteria di giocatori offensivi ma aprirebbe allo stesso tempo un varco per un'altra operazione in entrata in un reparto che al termine dell'estate risulterebbe pressoché stravolto.