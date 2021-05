Juve-Inter senza il grande ex. Arturo Vidal all'andata a San Siro ha segnato il suo primo e unico gol in campionato con la maglia nerazzurra. Il suo ingaggio da 6,5 milioni di euro netti a stagione lo pone tra i sacrificabili di Suning sull'altare dei conti.



Come si legge su Tuttosport, lo corteggia il Marsiglia di Sampaoli (ex ct del Cile). L'Inter non sarebbe contraria a lasciar partire il centrocampista cileno: bisognerà capire il pensiero di Conte e poi si vedrà se Vidal punterà a un nuovo scudetto o metterà nel mirino la Ligue 1.