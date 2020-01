Gabigol al Flamengo, ci siamo quasi. L'Inter è in continuo contatto con il club brasiliano per sistemare la situazione: per la fumata bianca manca pochissimo, con l'attaccante campione del Brasile pronto a trasferirsi a titolo definitivo in Rubronegro. 20 milioni di euro per strappare all'Inter il classe '96, con Gabigol che andrà a comporre una nuova coppia d'attacco con Pedro.