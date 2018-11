Un altro gol nel successo del Santos contro l'Atletico Mineiro. Gabriel Barbosa ancora protagonista con la rete numero 27 in 53 partite. Al termine della sfida, l'attaccante brasiliano ha dichiarato: "Non so se questa sia stata la mia gara di addio. Ma è stato molto emozionante fare gol nell’ultima partita in casa. Questa è casa mia. Ora, devo solo lavorare e fare il tifo per i miei compagni. Se dovesse essere stato un addio, però, allora voglio dire grazie a tutti i tifosi e dire che sono molto orgoglioso. Però vedremo quel che succederà".