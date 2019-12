Parlando in conferenza stampa in vista dell'ultima giornata di campionato che vedrà il Flamengo già campione affrontare l'Avai l'attaccante di proprietà dell'Inter, Gabigol, ha usato parole sibilline per il suo futuro:"Sarà una partita speciale per me, potrebbe anche essere la mia ultima al Maracanà, nessuno lo sa".



ULTIMA GARA - "Se dovessi tornare a giocarci, sarei comunque molto felice. Per il momento comunque non ho pensato a tutto questo: sto pensando alle ultime partite, al Mondiale per club. Tutti hanno dei sogni, io sto realizzando i miei qui al Flamengo".



FUTURO - "Si sta parlando ma non c'è nulla di certo, se si farà la volontà di Dio rimarrò qui".