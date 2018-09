C'èche sorride in Italia, grazie alla vittoria per 3-0 ottenuta sulche ha rilanciato i nerazzurri in campionato dando fiducia verso la sosta. Nella notte, però, c'è stata un'altra parte di Inter che è tornata a sorridere e che, proprio con la squadra emiliana ha anche un legame importante:, che proprio al Dall'Ara, segno il suo primo e unico gol con la maglia dell'Inter.Dopo il digiuno forzato in copa Libertadores che ha portato all'eliminazione agli ottavi delsi è rituffato sul campionato e ha trascinato il Peixe alla vittoria sulcon una tripletta da attaccante vero. Due gol dal limite, staccandosi dalla marcatura per raccogliere il cross arretrato dei compagni che attaccano il fondo e uno in anticipo sul diretto marcatore in area piccola. Per un Santos che si rilancia nella rincorsa ad un piazzamento in Libertadores che ora dista solo 6 punti.Un Gabigol che al Santos sta ritrovando gol, giocate e quella dose di fiducia che aveva perso a Milano. Ma quale sarà il suo futuro? Già in estate le voci su un possibile addio erano circolate con insistenza tanto che il Santos aveva dato a Bryan Ruiz il suo 10.Pagato 33,5 milioni di euro dall'Inter a fine agosto 2016 il suo cartellino è già stato ammortato per 13,9 milioni e aIl Santos non ha questa disponibilità economica e quindi il tentativo che sarà fatto sarà quello di prolungare il prestito finoDifficile che l'Inter possa andare incontro al Santos senza garantirsie anche la possibilità di una piccola plusvalenza. Servirà un grande lavoro dei dirigenti e degli agenti con Kia Joorabchian sempre pronto a dire la sua. Per ora Gabriel è tornato Gabigol, basterà?