Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter, parla a Sky Sport dopo la vittoria sulla Sassuolo: "​Momenti così, quando ci bombardano da tutte le parti, ci sono poche cose da dire e tante da lavorare. Giocando ogni due-tre giorni c'è poco da pensare e c'è da scendere in campo. Oggi eravamo compatti e abbiamo realizzato le occasioni realizzate. Il cambiamento tattico? Questo sistema ci ha dato una mano, con 3 in mezzo abbiamo coperto meglio il campo, lo conoscevamo bene. Siamo riusciti ad aspettarli, facendo bene il pressing, ma non come prima a tutto campo. Li abbiamo chiusi bene in determinate zone, facilitando il lavoro".