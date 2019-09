Il centrocampista dell'Inter Roberto Gagliardini ha parlato ai microfoni di Sky in vista del match contro il Barcellona: "La vittoria di Genova ci dà consapevolezza dei nostri mezzi. Abbiamo dimostrato di poter comandare il gioco su un campo difficile, nonostante l'inferiorità numerica. Siamo rimasti sempre compatti e abbiamo chiuso la gara con il terzo gol. Questo successo ci dà morale in vista delle sfide importanti che ci aspettano. La gara al Camp Nou? Vogliamo provare a vincere tutte le partite che disputiamo. Adesso ci attende una gara difficilissima a Barcellona, ma vogliamo portare a casa dei punti dopo il pareggio all'esordio contro lo Slavia Praga. Prepareremo il match nel migliore dei modi e solo al fischio finale inizieremo a pensare alla Juventus. Sappiamo che per il gioco del Mister il lavoro del centrocampo è importante, anche in zona gol. Cerchiamo di fare al meglio quello che ci chiede. Ci trasmette coraggio, determinazione. La sua carriera parla da sola, vuole sempre vincere e ci dà tanti stimoli. Il mio percorso? Sono contentissimo, ho tanta voglia di fare bene qui. Sono diventato anche papà, questo mi aiuta moltissimo e spero che questa stagione possa darmi tantissime soddisfazioni anche sul campo".