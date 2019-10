Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter, ha commentato a InterTV il 2-2 contro il Parma: "Nel primo tempo siamo partiti con ritmi non altissimi, ma abbiamo sempre avuto il pallino del gioco. Siamo stati bravi a passare in vantaggio, poi abbiamo subìto due gol per errori nostri. Da qui all'intervallo c'è stata una fase di assestamento; per come abbiamo giocato nella ripresa, avremmo meritato sicuramente di vincere. Però non è andata così. Ora pensiamo al Brescia. Bisogna sempre sopperire agli errori dei compagni e così non è stato. Sapevamo che loro avrebbero giocato nelle ripartenze. Nel secondo tempo c'è stata una reazione forte: abbiamo segnato subito, poi avremmo meritato il 3-2. Se si è sentita la sfida col Borussia Dortmund? Non penso. Domani esamineremo la partita col mister e capiremo dove abbiamo sbagliato".