Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter, parla a InterTv dopo il pareggio contro lo Zenit: "Abbiamo fatto una buona prova soprattutto nel primo tempo in modo compatto, nella ripresa abbiamo tenuto a livello fisico. Il primo gol è una nostra disattenzione, peccato perché è una situazione che proviamo in allenamento gli altri due sono stati grandi gol. Sto meglio, sto mettendo minuti nelle gambe, era importante fare 90 minuti. Ora c'è ancora da lavorare, ora tre giorni si gioca di nuovo e bisogna recuperare in fretta. Il mister voleva una prova da squadra matura e compatta, a Sion non l'abbiamo interpretata bene, troppe palle perse e ripartenze concesse, stasera siamo stati più accorti, abbiamo gestito meglio il campo. Siamo solo all'inizio, stiamo mettendo molti carichi sulle gambe e non si può avere lucidità per 90 minuti. Ma in certi frangenti siamo stati bravi. Siamo contenti per il gran gol di Candreva, poi bravi anche Lautaro e Mauro. Deve essere una nostra qualità segnare tanto e subire sempre meno reti. Finora dovunque siamo andati abbiamo trovato tanti tifosi, anche a Sheffield sarà così".