Roberto Gagliardini è destinato a lasciare l’Inter a giugno. Non si registrano al momento dei movimenti per il rinnovo, anzi: non a caso l’entourage dell’ex Atalanta sta già sondando delle piste per l’estate. Dopo il Monza, afferma La Repubblica, pure il Torino si è inserito nella corsa alla mezz’ala classe 1994.