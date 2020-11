A poche ore dalla trasferta di Bergamo, una buona notizia per l'Inter: sospiro di sollievo per Roberto Gagliardini e Ionut Radu, come riferisce Sky Sport i due sono risultati negativi questa mattina all'ultimo tampone, dopo quello dubbio della giornata di ieri che aveva fatto temere una ripositivizzazione dei due giocatori, che già avevano affrontato il Covid.



SUBITO A BERGAMO - Buona notizia per Conte, perché Radu e Gagliardini si sono subito mossi per raggiungere la squadra a Bergamo e saranno regolarmente a disposizione per la delicata sfida con l'Atalanta, con il centrocampista che si gioca anche la possibilità di partire titolare.