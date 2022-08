Qualche dubbio, molte certezze.sta preparando l'esordio stagionale della suaa San Siro contro lo Spezia con diverse opportunità davanti a sé. Nell'11 titolare, oltre al dubbio Dimarco-Gosens, non dovrebbero esserci incertezze ma è nei possibili rincalzi che il ventaglio delle scelte potrà portare a novità rispetto alla sfida contro il Lecce e in particolarepotrebbe rappresentare una chance importantissima per uno dei giocatori che ad oggi ha, davanti a sé, un bivio lungo 14 giorni:Ad oggi l'ex Atalanta è rimasto a disposizione di Simone Inzaghi ma con un ruolo marginale. Di fatto, con il recupero dell'armenoprelevato a inizio mercato dall'Empoli. Per caratteristiche fisiche è forse unico e per questo, se sarà chiamato in causa contro lo Spezia (contro squadre liguri ha un'ottimo score da 7 gol in carriera)Dicevamo un bivio lungo 14 giorni perché sullo sfondo per il classe 1994 rimane un mercato che non è mai decollato e che lui stesso ha sempre allontanato. Rimane però l'idea didi rinforzare il centrocampo delproprio con il suo innesto, ma finora l'Inter non ha mai approfondito la trattativa.Difficile che si possa arrivare a cifre più alte eDentro il campo o fuori dall'Inter. A Gagliardini rimangono poche chance da giocarsi.