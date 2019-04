Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della partita vinta per 4-0 dai nerazzurri contro il Genoa.



Queste le sue parole: "Vittoria direi fondamentale, soprattutto dopo la Lazio. Era importante vincere, l'abbiamo fatto in maniera netta ed è maggiormente importante visti i risultati delle avversarie. Lavoro tanto durante la settimana e il lavoro paga. Abbiamo fatto tutti una bella partita e quando succede anche la prestazione dei singoli migliora. Oggi è stata una giornata positiva. Icardi? Mauro è sempre il solito giocatore che ha fatto tante belle cose per l'Inter. Oggi ha fatto un'ottima partita e dimostrato che sta bene. Sia con lui che senza di lui abbiamo dimostrato di saper fare belle partite. L'abbiamo abbracciato perché si fa così quando un compagno segna. Oggi ha fatto il bene dell'Inter ed era giusto abbracciarlo".