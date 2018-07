Dopo un giugno caldissimo dal punto di vista del mercato, in casaadesso si lavora sui rinnovi. Secondo Sky Sport, oggiera in sede insieme al suo agente per trattare il rinnovo di contratto. È una cosa che già diversi giocatori nerazzurri hanno fatto, ci sarà il rinnovo per Skriniar e Vecino. Una strategia quella dei nerazzurri non solo per dare continuità al progetto, ma anche per una questione fiscale sull’ammortamento del cartellino per il bilancio dell’Inter. Pochi minuti dopo era presente anche Salcedo, arrivato dal Genoa in prestito con diritto di riscatto.