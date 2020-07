In gol contro il Brescia a San Siro, nella stessa porta in cui aveva sbagliato clamorosamente contro il Sassuolo, il centrocampista dell'Inter Roberto Gagliardini parla a Dazn al termine dell'incontro: "Abbiamo fatto un'ottima partita, imposto il nostro ritmo dal primo minuto, è un risultato meritato. Porta inviolata? Era da tre partite che prendevamo gol, era un obiettivo oltre ai tre punti. La mia settimana dopo l'errore contro il Sassuolo? E' stata diversa dalle altre, ho fatto gol nella stessa porta in cui me lo sono mangiato. L'ho vissuta serenamente, consapevole dell'errore che avevo fatto e dei punti persi col Sassuolo, però abbiamo fatto queste due partite e fatto sei punti. Questa maglietta la tengo (ride, ndr). Scudetto? Ci crediamo, assolutamente. Partita dopo partita cercheremo di fare punti e alla fine vedremo".