Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter, parla a Inter tv dopo i primi allenamenti della nuova stagione: "Le sensazioni di questi primi giorni di ritiro sono positive: stiamo lavorando e mettendo benzina nelle gambe, ovviamente attendiamo il ritorno dei compagni per preparare al meglio l'inizio della stagione. In questo momento ci sono tanti giovani che si stanno allenando con noi: devo dire che si impegnano molto e si mettono a disposizione, questo atteggiamento sarà loro d'aiuto nel prosieguo della carriera".



OBIETTIVI - "Innanzitutto ci giocheremo un trofeo in Supercoppa italiana, che vogliamo vincere. Poi sicuramente cercheremo di confermarci in campionato e fare meglio sia in Champions League che in Coppa Italia".



SUI TRIONFI DI BASTONI, BARELLA E LAUTARO - "Faccio di nuovo i complimenti ai miei compagni, con i quali ci siamo sentiti nelle varie chat. Sono contento per l'Italia che è diventata Campione d'Europa dopo tanto tempo e soprattutto in questo periodo: si tratta di un successo che dà una bella spinta a tutti, non soltanto nel mondo dello sport".