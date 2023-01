Fabio Galante ha parlato a Inter TV in vista del match fra Milan e Inter in Supercoppa: "Sarà una gara difficile da leggere, sono due squadre forti fatte di giocatori che possono decidere e trovare il colpo in ogni momento. Partono alla pari, al di là di ciò che stanno facendo in campionato. La forza del Milan è quella di trovare sempre il meglio dalla squadra anche cambiando uomini e ruoli. Stasera non vedo sorprese, sono le formazioni annunciate. Quale sarà il duello decisivo? I duelli in difesa, soprattutto quelli che riguarderanno Giroud e Leao contro i difensori nerazzurri. Alla fine sono gli attaccanti quelli che fanno sempre la differenza".