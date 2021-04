Intervistato da tmw, l'ex difensore dell'Inter, Fabio Galante, ha espresso la sua opinione su Stefano Sensi.



"Il gol con la Lituania è stato per lui molto importante. Senza gli infortuni ha dimostrato di saper fare la differenza. Ha tante qualità, quando ha palla tra i piedi verticalizza ed è molto utile per gli attaccanti. Quanto all'Inter, ora tutti dicono che è la favorita, anche se con questo Covid non si può star tranquilli. È chiaro che i nerazzurri hanno adesso qualcosa in più e dipende soprattutto da loro".