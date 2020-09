La Juventus partirà dalla Sampdoria, l’esordio dell’Inter arriverà invece la settimana successiva. In quota però, la sfida tra le due squadre per lo scudetto 2020/2021 parte praticamente alla pari, con i nerazzurri che dopo il sorteggio del calendario di Serie A hanno colmato quasi del tutto la distanza dai bianconeri. In poco più di un mese molto è cambiato sul tabellone Snai, dove la Juve - inizialmente favorita a 1,60 - è ora a 2,00. Opposto il percorso dell’Inter, forte della conferma di Antonio Conte: i nerazzurri, riferisce Agipronews, partivano a 4,00, mentre oggi si giocano a 2,50. Fuori dai giochi, almeno per il momento, le altre pretendenti, con Napoli e Atalanta a 15,00, seguite da Milan e Lazio a 20,00.