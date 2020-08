Nessun faccia a faccia ieri ad Appiano Gentile tra Antonio Conte e Beppe Marotta. Il quale, dopo una domenica di grande fastidio, ha preferito non incontrare l'allenatore: decisione dettata dal gelo sceso tra i vertici della società e Antonio. Mai come oggi le due anime dell'Inter sono state lontane, e quello che risalta è soprattutto la distanza tra l'a.d. sport e il tecnico. Il match con il Getafe in Europa League – visto anche il tema della telefonata con Zhang – è uno spartiacque del futuro dell'Inter e di Conte: in caso di vittoria il peso specifico del tecnico aumenta, in caso di eliminazione sarà molto diverso il rapporto di forza davanti a Marotta. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in caso di divorzio il preferito è un altro ex juventino: Massimiliano Allegri.