L'Inter fatica ma vince 1-0 col Genoa. Inzaghi vola a +1 sul Napoli di Conte in vetta alla classifica

Tanta fatica e poca brillantezza, maottiene comunque il massimo dall'ultimo anticipo del sabato della 26esima giornata di Serie A e, con un semplicee ottiene tre punti importantissimi nella lotta Scudetto. Dinella ripresa, di testa e su calcio d'angolo battuto da Calhanoglu, il gol vittoria in una gara in cui la produzione offensiva nerazzurra si è ridotta al minimo e con un Leali protagonista solo nel finale. Simone Inzaghi può comunque festeggiare due volte: da un lato perché i 3 punti valgono il momentaneo sorpasso al(impegnato domani contro il Como) a +1 in vetta alla classifica e dall'altro perché, in vista del super-scontro diretto in programma sabato 1 marzo alle 18 al Maradona, non ha perso per squalifica nessuno dei 3 diffidati () della vigilia.

Marcatori: 78' Lautaro (I)Assist: 78' Calhanoglu (I)Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni (81' De Vrij); Dumfries, Barella, Asllani (66' Calhanoglu), Mkhitaryan (66' Zielinski), Dimarco (84' Darmian); Lautaro Martinez, Correa (46' Taremi).A disposizione: Calligaris, Taho, Bisseck, Zalewski, de Vrij, Frattesi, Darmian, Arnautovic.Allenatore: Simone InzaghiLeali; Sabelli, Bani, Vásquez, Martin; Frendrup, Masini (81' Venturino), Miretti (71' Onana); Ekathor (66' Messias), Pinamonti (66' Ekuban), Zanoli ((66' Cornet).

A disposizione: Siegrist, Sommariva, Norton-Cuffy, Matturro, Venturino, De Winter, Otoa, Malinovskyi, Kassa.Allenatore: Patrick VieiraArbitro: PiccininiAmmoniti: Miretti (G), Ekuban (I)Espulsi: -Annullato l'1-1 di Ekuban che salta su un cross lungo e sbatte addosso a Martinez che era uscito in presa e aveva già bloccato la palla. Giusto il fallo.Super azione di Lautaro Martinez che si invola sulla sinistra, arriva in area di rigore e calcia ma trova un super Leali a dire ancora di noBarella manda in verticale Darmian che si ritrova a gestire un contropiede 2 contro 1. L'esterno italiano attira su di sé il difensore genoano e poi serve Lautaro solo davanti a Leali, ma l'argentino sbaglia il controllo e concede alla difesa di rientrare e salvare.

Leali salva su Taremi e tiene in partita il GenoaCornet sfonda sulla destra e trova un cross che taglia tutta l'area piccola e trova Venturino sul secondo palo che, in spaccata, non riesce a dare forza al tiro.Corner calciato da Calhanoglu in mezzo all'area con Lautaro Martinez che in mischia trova la deviazione vincente di testa e la successiva deviazione di Masini che toglie il tempo a Leali per l'1-0Occasione enorme per Ekuban sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La punta si ritrova libero da marcatura in area piccola e colpisce di testa, ma è bravissimo Josef Martinez ad uscire a valanga e salvare in angolo.

Clamoroso incrocio dei pali colpito da Barella con un bolide calciato dal limite che trova un Leali completamente immobile, ma salvato dai legni.Rovesciata volante di Pavard in area sugli sviluppi di un corner, Leali vola e dice di no!Ekhator si libera al limite e manda in verticale in area per Miretti pronto al tiro. Provvidenziale l'intervento in recupero e in spaccata di Acerbi che nega il gol.Correa mette la palla fuori per farsi sostituire, ma Inzaghi lo rimanda in campo per non bruciarsi il cambio.Problema muscolare per Joaquin Correa che si accascia a terra. Ghiaccio sulla parte alta del polpaccio.

Gran botta dal limite di Pavard con la deviazione in angolo in spaccata da Ekhator.Occasione Genoa con una palla tagliata di Masini lisciata da tutti i difensori. Pinamonti prova lo stop di petto e all'ultimo si allunga con la punta e manda alto a contrasto con Dimarco.Contatto in area Dumfries-Martin con l'olandese che cade e chiede un rigore. Check var e il gioco prosegue.Dumfries subito pericoloso. Cross dalla destra respinto dalla difesa con l'olandese che si fionda sul pallone e scarica un destro su cui è il corpo di Correa a negare il gol, tra l'altro in posizione di fuorigioco.