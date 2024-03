Inter-Genoa, attenzione ai cartellini: ecco chi è in diffida e rischia la squalifica

Allo stadio Giuseppe Meazza, in San Siro di Milano, l’Inter di Simone Inzaghi ospita il Genoa di Alberto Gilardino. Sfida complessa per la formazione ligure che cercherà di fermare il 2024 perfetto (costellato di soli successi) dei nerazzurri. Attenzione, però, alla questione dei cartellini gialli, anche in vista dei prossimi impegni di campionato da parte delle due squadre.



Nella lista dei diffidati, infatti, è presente un solo calciatore nerazzurro che, in caso di giallo stasera, salterebbe la prossima gara contro il Bologna, che si disputerà sabato 9 marzo alle ore 18. Trattasi di Henrikh Mkhitaryan.



Per quanta riguarda, invece, la rosa rossoblù solamente Sabelli, Retegui e Vasquez figurano nella lista di coloro che rischiano la squalifica. Con un'ammonizione, salterebbero la sfida di sabato 9 marzo (ore 20.45) in casa contro il Monza.