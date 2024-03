Inter-Genoa, Ayroldi sul rigore dato a Barella: 'Frendrup non può entrare così'

A una settimana di distanza dal rigore fischiato lunedì scorso all'Inter nella gara di campionato con il Genoa, l'episodio continua a far discutere.Dopo gli interventi tutt'altro che teneri del presidente rossoblù Alberto Zangrillo, che aveva apostrofato pesantemente Nicolò Barella reo di aver inscenato una simulazione, le scuse dello stesso centrocampista nerazzurro e la controreplica del numero 1 del Grifone , la questione resta d'attualità con la pubblicazione del dialogo avvenuto in campo tra il direttore di gara,e i colleghi presenti in sala Var.spiega il fischietto pugliese a Doveri e Paterna che l'hanno richiamato alla revisione dell'azione dando la sua lettura dell'azione che coinvolge Barelle e il genoano Morten Frendrup. “Per me non è calcio di rigore - insistono da Lissone - per noi non è punibile”. Ma una volta viste le immagini sul monitor Ayroldi non cambia idea: “Dani - ripete l'arbitro dal campo riferendosi a Doveri -