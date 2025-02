Inter-Genoa, chance per Correa: cosa cambia in estate

All'improvviso, rispunta il Tucu., che ancora acciaccato andrà in panchina (come anche Carlos Augusto). Così si aprono le porte per l'argentino, preferito ad Arnautovic e Taremi che sta scalando indietro nelle gerarchie dell'attacco nerazzurro.- Di Correa si è parlato molto nel mercato di gennaio, l'attaccante ex Lazio è stato accostato a diversi club sia italiani che stranieri ma alla fine è rimasto a Milano per giocarsi le sue chance da qui alla fine della stagione:; Marotta lo accontentò investendo circa 30 milioni di euro complessivi per prenderlo dalla Lazio, ma la sua avventura in nerazzurro non è mai decollata del tutto.

- Il contratto di Correa è in scadenza a fine stagione,. La prossima estate i nerazzurri lì davanti faranno una mezza rivoluzione: oltre a Correa, anche Arnautovic è in scadenza di contratto e probabilmente lascerà Milano; Taremi finora non ha convinto, il suo rendimento sarà tenuto sotto esame fino alla fine della stagione.

- Se Inzaghi confermerà la scelta di lanciare Correa dal primo minuto col Genoa, per il Tucu. Per il resto ha giocato una manciata di minuti qua e là entrando nei finali di partita e sempre in campionato (zero presenze tra Champions e Coppa Italia): il 2025 è partito in salita per l'argentino, ha saltato tutto il mese di gennaio per uno stiramento al polpaccio ma dopo due panchine di fila (le due gare con la Fiorentina) e gli ultimi dieci minuti nel ko contro la Juventus è pronto a dare una svolta alla sua stagione. Correa si vuole giocare la sua chance con il Genoa per avere più spazio, e provare a cambiare un destino che sembra già segnato.