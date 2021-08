Inter-Genoa ha segnato l'inizio della nuova era nerazzurra, questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“Serve sempre un evento traumatico o comunque altamente simbolico per segnare il passaggio da un’epoca all’altra. Come il Sacco di Roma (410) o la scoperta dell’America (1492) che tanti usano per datare il Medioevo. Inter-Genoa, nel suo piccolo, è stato un evento del genere, una partita-passaggio, piena zeppa di significati, che ha chiuso l’era Conte-Lukaku e ha spalancato quella nuova di Simone Inzaghi e Dzeko”.