È in dirittura d'arrivo il doppio scambio di giovani tra Inter e Genoa. Radu (portiere classe '97), e Valietti (difensore classe '99) sono in procinto di trasferirsi al Genoa, mentre Serpe (difensore 2001) e Salcedo (attaccante 2001) sono pronti a fare il percorso inverso. Secondo Sky Sport, dopo l’incontro avvenuto nel pomeriggio in cui erano presenti tra gli altri Zarbano, Donatelli, Marcheggiani e Perinetti, si è entrati ormai nella fase calda della trattativa: i due nerazzurri si trasferiranno in Liguria per 12 milioni di euro (con l'Inter che manterrà il diritto di recompra sui entrambi i giocatori), mentre Serpe e Salcedo si trasferiranno all’Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto.