Sebastiano Esposito fa gola a molte squadre di Serie A.



Il giovane talento dell'Inter potrebbe finire in prestito nella prossima stagione per trovare quella continuità che difficilmente riuscirebbe ad avere in nerazzurro.



A lui sembrano particolarmente interessati soprattutto il Parma e il Genoa.



Lo riferisce questa mattina Tuttosport.