Inter-Genoa: formazioni, dove vederla in tv e streaming

giornata di campionato in Serie A, la settima nel girone di ritorno. Dopo la sconfitta sul campo della Juventus, i campioni d'Italia sono secondi in classifica dietro al Napoli con 54 punti, 24 in più dei liguri, rivitalizzati dalla cura Vieira.Occhio ai cartellini: diffidati Bastoni, Barella e Mkhitaryan da una parte; Martin dall'altra. Nel prossimo turno di campionato il Genoa gioca in casa contro l'Empoli, l'Inter è impegnata nello scontro diretto per lo scudetto sul campo del Napoli di Conte.

: Inter-Genoa.: sabato 22 febbraio 2025.: calcio d'inizio alle ore 20:45.DAZN - Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K.: DAZN, Sky Go, NOW.Martinez; Pavard, de Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Taremi. All. Inzaghi.Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Sabelli, Masini, Frendrup, Miretti; Pinamonti, Ekuban. All. Vieira.

Simone Inzaghi non rischia Thuram e Carlos Augusto, entrambi ancora acciaccati, partiranno dalla panchina. Il tecnico nerazzurro perde anche Sommer per la frattura del pollice della mano destra e dovrà gestire tre diffidati (Bastoni, Mkhitaryan, Barella) per lo scontro diretto di Napoli. Dall'altra parte l'ex nerazzurro Patrick Vieira deve fare a meno degli infortunati Thorsby, Badelj e Vitinha. Ennesima esclusione per Mario Balotelli, ormai ai margini della squadra.Inter-Genoa viene trasmessa in diretta sia su DAZN, sia su Sky. Nel primo caso si può scaricare l'app di DAZN su una smart tv, nel secondo accedere a Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K del satellite. In entrambi i casi la gara è accessibile tramite abbonamento.

Inter-Genoa è visibile anche in streaming su NOW, Sky Go e su Dazn attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.Telecronaca affidata a Dario Mastroianni con commento tecnico di Valon Behrami su Dazn. Su Sky racconterà il match Andrea Marinozzi, con commento tecnico di Massimo Gobbi. Bordocampisti Barzaghi e Paventi.