Il bilancio degli ultimi dieci precedenti è perfettamente in equilibrio: cinque vittorie per l’Inter, cinque per il Genoa, sempre ottenute dalla squadra che giocava in casa. A San Siro, domani pomeriggio, i nerazzurri hanno quindi un dato in più dalla loro parte, oltre alle sei vittorie consecutive in campionato. Il secondo posto appena conquistato lancia la squadra di Spalletti nelle quote 888sport.it, dove il settimo successo di fila si gioca a 1,36. Lontanissimi i rossoblù, a secco di vittorie ormai quasi da un mese: l’impresa di Juric e i suoi pagherebbe 8,50, mentre il pareggio è dato a 5,10.