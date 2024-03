Inter-Genoa, il rigore di Frendrup su Barella è una 'prima' stagionale in Serie A

Al 33’ del match tra Inter e Genoa, il centrocampista ligure Frendrup entra su Barella dopo che il nerazzurro aveva già calciato: l’arbitro Ayroldi assegna calcio di rigore, il VAR richiama l’arbitro che non cambia la sua decisione, assegnando il penalty che poi Sanchez trasforma. Si tratta del primo caso in stagione in Serie A in cui un fischietto richiamato non modifica la propria decisione in occasione di un penalty, nonostante il consulto con il VAR.