Quarto anticipo della 17esima giornata di Serie A. Dopo Sampdoria-Juve, Fiorentina-Roma e Udinese-Cagliari, Calciomercato.com vi offre come di consueto la Moviola LIVE della sfida tra Inter e Genoa:





INTER – GENOA sabato ore 18:00

PAIRETTO di Nichelino

COLAROSSI di Roma 2 – GORI di Arezzo

IV: ABBATTISTA di Molfetta

VAR: DI BELLO di Brindisi

AVAR: DE MEO di Foggia



62' - Calcio di rigore netto per l'Inter. Agudelo sgambetta Gagliardini in area, Pairetto non ha dubbi e assegna il penalty per i nerazzurri.



44' - Palla filtrante di Lukaku per provare a servire Esposito in area di rigore, Romero - appena ammonito - intercetta il pallone con la mano appena fuori area. L'azione potenzialmente era pericolosa, in questo frangente Pairetto ha graziato Romero: il secondo giallo ci poteva stare.



42' - Ammonito Romero per un duro intervento su Esposito. Anche in questo caso, corretta la decisione di Pairetto.



36' - Ammonito Bastoni per un intervento duro ai danni di Ghiglione. Pairetto è vicino all'azione e valuta bene l'entrata pericolosa con la gamba tesa del difensore dell'Inter.



34' - Ammonito Cassata per un fallo ai danni di Candreva. Corretta la decisione dell'arbitro.