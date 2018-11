Calciomercato.com vi propone la moviola LIVE di Inter-Genoa gara valida per la 11esima giornata di campionato. Il direttore di gara è Valeri di Roma 2 coadiuvato dagli assistenti Preti e Cecconi e dal IV uomo Abisso. Al Var Abisso e l'assistente Giallatini.



8' - Ammonito D'ambrosio per un fallo tattico a centrocampo.



14' GOL - L'Inter passa in vantaggio con Roberto Gagliardini. Il centrocampista nerazzurro in fuorigioco viene servito da Joao Mario e beffa Radu. Perchè il gol è regolare? Perchè sul passaggio di Joao Mario c'è la deviazione di Biraschi che tenta la giocata e devia il pallone rimettendo di fatto in gioco Gagliardini. Il gol è stato convalidato anche grazie al consulto di Valeri con il Var Abisso.



18' - Ammonito Gunter per un intervento pericoloso.



34' - Sandro trattiene Handanovic per la maglia per impedirgli il rinvio, giusto il giallo.



49' GOL - Gagliardini trova il gol del 3-0 ma sull'azione ci sono stati due interventi del Var e della Goal Line Technology. Prima del tiro risolutivo c'è stato l'intervento sulla linea di Radu che ha salvato su tocco ravvicinato di Perisic. La palla non è entrata del tutto, giusto non dare il gol. Lo stesso Perisic, rimasto nei pressi della porta, non è in fuorigioco perchè tenuto in linea da due avversari in scivolata disperata per contrastare il centrocampista nerazzurro. Il Var conferma.