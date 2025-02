Inter-Genoa, le pagelle di CM: Lautaro risolve il rebus, male Mkhitaryan. Miretti a tutto campo

AFP via Getty Images

Termina il primo tempo con zero parate. Esce a valanga su Ekuban chiudendogli bene lo specchio della porta. Tempestivo anche nel finale, con un’altra uscita.Non offre mai alcuno a Ekhator. Prova la rovesciata in area avversaria, ma trova Leali alla respinta.Uscita tempestiva a murare la conclusione di Miretti da buona posizione. Bissa nel secondo tempo, sempre su Miretti lanciato a rete dopo un brutto errore di Dumfries.Zanoli non riesce ad andargli via una sola volta.Perde un brutto pallone e innesca il contropiede del Genoa con Miretti, Acerbi salva tutto. Meno arrembante del solito e con qualche errore di troppo anche quando arriva sul fondo.

Trotterella in modo nervoso per il campo, come alla ricerca continua di qualcosa. Forse di se stesso. Cresce nella ripresa, gioca con cattiveria e con un destro dal limite quasi spacca la traversa.Solo giocate scolastiche, non prende mai per mano la squadra.Suo l’angolo per il colpo di testa-gol di Lautaro. Niente di che? Andate a guardare gli angoli battuti fino a quel momento da Asllani e Dimarco).Confuso, probabilmente limitato dalla diffida. Sbaglia tanti palloni e l’arbitro lo grazia quando stende Miretti in ripartenza.

Prosegue il lungo periodo di appannamento.Prova a muoversi tra le linee, va via un paio di volte in dribbling ma mai creando qualcosa di realmente pericoloso. Esce per un infortunio al ginocchio.: Gli capitano un paio di occasioni buone ma la porta è stregata. Fa il suo anche conquistando qualche fallo).Rinasce dalle sue stesse ceneri dopo una partite piena di insidie e difficoltà. Da rapace sblocca il match tirando fuori l’Inter dalle sabbie mobili. Poi ne spreca uno facile facile. Risolve il rebus Genoa segnando il suo primo gol al grifone.

: L’Inter fatica tantissimo a trovare spazi contro un Genoa perfettamente messo in campo. Alla fine la sblocca da angolo, quando la squadra iniziava a dare qualche segnale di resa.Mura il tentativo in rovesciata di Pavard, efficace anche su Taremi e Lautaro.Gioca una partita di grande attenzione su Lautaro e respinge quasi sulla linea una conclusione di Taremi.Stessi meriti e virtù di bani, sbaglia pochissimo ed è sempre puntuale negli interventi.Contiene bene lo strapotere fisico di Dumfries.

: Un po’ in ombra, Bastoni è un osso troppo duro.Largo a destra, quasi mai nel vivo).: Per 45’ si sfianca, fungendo da raccordo tra centrocampo e attacco. Esce stremato e dopo aver speso un giallo.: Mostra sangue freddo e buona fisicità).Primo tempo di grande presenza, poi cala un po’ alla distanza.È lui a perdersi Lautaro.Dimarco non è in grande spolvero e non lo subisce più di tanto.

Un po’ troppo isolato, va in guerra solitaria contro la retroguardia nerazzurra e ne esce con le ossa rotte.: Prova a rendersi pericoloso un paio di volte ma c’è sempre Martinez sulla sua strada).Spesso largo a sinistra per giocare negli spazi, come piace a lui, ma trova sempre argini pronti a ogni sua tentativo di ripartenza.: Entra per provare a dare una mano a un attacco sguarnito, ma non entra mai in partita).: Il Genoa fa quel che può con gli effettivi a disposizione ed è una squadra messa benissimo in campo. Imbriglia l’Inter e subisce su calcio d’angolo.