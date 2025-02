Inter-Genoa LIVE dalle 20.45, formazioni ufficiali: Inzaghi con Correa, Vieira con il tridente

Getty Images

chiude il sabato della 26esima giornata di Serie A con calcio d'inizio alle 20.45 al Giuseppe Meazza in San Siro. Per i nerazzurri di Simone Inzaghi la sfida è cruciale nella corsa Scudetto sia perché ha la possibilità di riscattarsi dopo la sconfitta subita nel Derby d'Italia contro la Juventus, sia per mettere pressione al Napoli che scenderà in campo nella giornata di domenica e a 7 giorni dallo scontro diretta che si giocherà Sabato 1 marzo alle 18 al Maradona. Per gli uomini di Patrick Vieira altri 3 punti in palio fondamentali nella corsa salvezza dove i liguri si sono ampiamente risollevati.Occhio ai cartellini: diffidati Bastoni, Barella e Mkhitaryan da una parte; Martin dall'altra.

Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Correa. Allenatore: Simone InzaghiLeali; Zanoli, Bani, Vásquez, Sabelli; Frendrup, Masini, Miretti; Ekathor, Pinamonti, Martin. Allenatore: Patrick Vieira: Inter-Genoa.: sabato 22 febbraio 2025.

: calcio d'inizio alle ore 20:45.DAZN - Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K.: DAZN, Sky Go, NOW.